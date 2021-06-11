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Ученые изобрели очки, позволяющие видеть в темноте

Ученые изобрели очки, позволяющие видеть в темноте

Австралийские и европейские ученые разработали революционную технологию, позволяющую ясно видеть в темноте сквозь ультратонкую пленку, которую можно наносить на поверхность обычных очков.

Статья с описанием опубликована в журнале Advanced Photonics.

Исследователи из Австралийского национального университета вместе с коллегами из Италии, Великобритании, Германии, Франции и Болгарии создали тонкую пленку на основе кристаллов нанометрового размера, способную превращать невидимый для человеческого глаза инфракрасный свет в видимое изображение.

«Мы сделали невидимое видимым, — приводятся в пресс-релизе университета слова первого автора статьи доктора Росио Камачо Моралес. — Тонкую пленку, состоящую из нанокристаллов в сотни раз тоньше человеческого волоса можно наносить непосредственно на очки, и она действует как фильтр, позволяющий видеть в темноте».

Новая технология для управления светом использует свойства метаповерхности сверхтонких пленок, заключающаяся в том, что ее оптические свойства варьируют в каждой отдельной точке.

По словам разработчиков, новая технология чрезвычайно легкая, дешевая и простая в массовом производстве, что делает ее весьма перспективной альтернативой приборам ночного видения.

Для производства последних требуется криогенная заморозка, и их производство обходится дорого. Созданная учеными пленка для инфракрасной визуализации производится при комнатной температуре. К тому же она намного удобнее. Профессионалы, использующие в своей работе тяжелые приборы ночного видения — военные, полицейские и охранники, постоянно жалуются на боли в шее. Новым же устройством в виде очков смогут пользоваться и обычные люди, например, водители-дальнобойщики.

Авторы отмечают, что речь идет пока только о создании прототипа, но они планируют продолжить исследования и вывести технологию на промышленный уровень.

По материалам Капитал
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