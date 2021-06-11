Ученые изобрели очки, позволяющие видеть в темноте

Австралийские и европейские ученые разработали революционную технологию, позволяющую ясно видеть в темноте сквозь ультратонкую пленку, которую можно наносить на поверхность обычных очков.
Статья с описанием опубликована в журнале Advanced Photonics.
Исследователи из Австралийского национального университета вместе с коллегами из Италии, Великобритании, Германии, Франции и Болгарии создали тонкую пленку на основе кристаллов нанометрового размера, способную превращать невидимый для человеческого глаза инфракрасный свет в видимое изображение.
«Мы сделали невидимое видимым, — приводятся в пресс-релизе университета слова первого автора статьи доктора Росио Камачо Моралес. — Тонкую пленку, состоящую из нанокристаллов в сотни раз тоньше человеческого волоса можно наносить непосредственно на очки, и она действует как фильтр, позволяющий видеть в темноте».
Новая технология для управления светом использует свойства метаповерхности сверхтонких пленок, заключающаяся в том, что ее оптические свойства варьируют в каждой отдельной точке.
По словам разработчиков, новая технология чрезвычайно легкая, дешевая и простая в массовом производстве, что делает ее весьма перспективной альтернативой приборам ночного видения.
Для производства последних требуется криогенная заморозка, и их производство обходится дорого. Созданная учеными пленка для инфракрасной визуализации производится при комнатной температуре. К тому же она намного удобнее. Профессионалы, использующие в своей работе тяжелые приборы ночного видения — военные, полицейские и охранники, постоянно жалуются на боли в шее. Новым же устройством в виде очков смогут пользоваться и обычные люди, например, водители-дальнобойщики.
Авторы отмечают, что речь идет пока только о создании прототипа, но они планируют продолжить исследования и вывести технологию на промышленный уровень.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам начнут приходить по три платежки за газВчера, 11:00 - 6198 14
Нардепы предлагают обложить налогом «сверхприбыль» экспортеровВчера, 08:00 - 1488 11
Тарифы на электроэнергию для населения вскоре изменятВчера, 11:48 - 2175 8
Витренко дал прогноз на случай остановки транзита российского газаВчера, 10:15 - 1431 8
В Мининфраструктуры похвастались спросом на евробонды «Большой стройки»Вчера, 11:36 - 201 6
В Минсоцполитики назвали сроки автоматического переназначения субсидийВчера, 10:00 - 11435
Украинцам начнут приходить по три платежки за газВчера, 11:00 - 6198 14
Тарифы на электроэнергию для населения вскоре изменятВчера, 11:48 - 2175 8
Новость для заробитчан: Польша планирует повышение минимальной зарплатыВчера, 14:01 - 1590
Нардепы предлагают обложить налогом «сверхприбыль» экспортеровВчера, 08:00 - 1488 11
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в миреВчера, 12:10 - 219
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 801 8
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)11.06.2021, 12:10 - 902
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекорд10.06.2021, 12:10 - 1217
Apple представила iOS 15 с новыми функциями08.06.2021, 16:10 - 661