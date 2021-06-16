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AirPods получат функции фитнес-трекера

AirPods получат функции фитнес-трекера

Кевин Линч, вице-президент Apple по технологиям, рассказал журналистам планы по интеграции датчиков в гарнитуру AirPods.

В будущем компания планирует расширить функциональность устройства. В частности, она позволит ему собирать биометрические данные владельца.

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Сейчас Apple уже распоряжается данными пользователей, которые отслеживаются с помощью Apple Watch и iPhone. Такая информация объединяется в общий кластер, который позволяет приложению «Здоровье» отображать полезную и наглядную для владельцев гаджетов статистику.

Кевин Линч намекнул, что вскоре аналогичную функциональность получат и TWS-наушники Apple. По заявлению топ-менеджера, наличие нескольких источников сбора данных позволяет компании развивать фирменную экосистему.

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На прямой вопрос журналиста о намерении бренда интегрировать датчики для мониторинга физиологических показателей в беспроводные гарнитуры Линч уклончиво отметил, что у вендора есть такая возможность.

Ранее журналист издания Bloomberg Марк Гурман также заявлял, что новое поколение AirPods Pro будет оснащено специальным сенсором, который будет отслеживать физическую активность пользователя. Когда именно компания представит обновленные AirPods с биометрическими сенсорами, пока не известно.

По материалам ITsider.
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