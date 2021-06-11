Киевских таможенников подозревают в миллионных махинациях

Киевских таможенников подозревают в махинациях с классификацией нефтепродуктов на пять миллионов гривен.

Об этом в четверг, 17 июня, сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

Отмечается, что осенью прошлого года чиновники проводили контроль правильности классификации импортных нефтепродуктов, представленных для таможенного оформления. По данным следствия, эти товары необходимо классифицировать по коду, который предусматривает начисление акцизного налога, чего не было сделано.

“В ходе досудебного расследования зафиксирован 21 эпизод противоправной деятельности, в результате чего государственный бюджет недополучил акцизного налога и налога и НДС на общую сумму более 5 млн грн”, – говорится в сообщении.

Прокуратура объявила подозрение трем главным государственным инспекторам таможенного поста Столичный Киевской таможни Гостаможслужбы по факту злоупотребления служебным положением (ст. 364 УК Украины).



Фото: gp.gov.ua