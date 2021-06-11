Эксперт рассказал, есть ли предпосылки для падения курса гривны

В настоящее время эксперты убеждены, что до конца лета значительных колебаний стоимости украинской гривны не будет.

«В ближайшее время нет предпосылок, чтобы гривна падала. Если ситуация не изменится, то гривна может усиливаться или оставаться стабильной», — подчеркнул инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Кроме того, он назвал основные предпосылки для того, чтобы курс оставался стабильным:

если ситуация на мировом рынке не изменится;

если Украина останется в сотрудничестве с Международным валютным фондом.

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Как деньги заробитчан влияют на курс гривны. Одной из главных причин укрепления гривны являются также средства заробитчан, которые они привозят в Украину. Институт демографии и социальных исследований насчитал около 3 миллионов трудовых мигрантов.

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Как отметил заместитель председателя Совета НБУ Василий Фурман, сумма, которую привозят заробитчане, составляет примерно 1 миллиард долларов. Украинцы в целом в 2021 году больше продают доллар, чем покупают.

Возвращение инвесторов. После смягчения карантина в Украину снова возвращаются иностранные инвесторы. Они заходят на рынок с долларом, продают его и, уже имея гривну, покупают украинские государственные бумаги.

Сергей Фурса отметил, что 8 июня прошел большой аукцион, где инвесторы купили гривны. Это привело к стремительному укреплению национальной валюты.