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Финансовый регулятор США сохранил базовую процентную ставку

Финансовый регулятор США сохранил базовую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания в июне сохранила базовую процентную ставку на уровне 0−0,25% годовых. При этом американский регулятор повысил прогноз по инфляции с 2,4% до 3,4% на 2021 год, а на 2022-й прогнозирует снижение с 2,1% до 2%.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Комитет решил сохранить диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 0 до 0,25% и ожидает, что будет целесообразно поддерживать этот диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, согласованных с ФРС», — отмечается в сообщении.

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Финансовый регулятор также сохранил ежемесячный выкуп активов на общую сумму 120 млрд долларов, включая ценные бумаги Казначейства США на 80 млрд и ипотечные бонды на 40 млрд долларов «до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности».

При этом ФРС улучшило прогноз по ВВП США и сохранила прогноз по безработице на 2021 год. «Прогноз по росту ВВП на 2021 год улучшен до 7% с мартовского прогноза роста на 6,5%. На 2022 год прогноз остался на уровне в 3,3%, как и в марте», — уточняется в пресс-релизе.

Прогноз по безработице в США на 2021 год был сохранен на уровне 4,5%, на 2022 год — улучшен до 3,8% с 3,9%.

Прогноз по инфляции на 2021 год повышен до 3,4% с 2,4%, на 2022 год — до 2,1% с 2%. Прогноз по базовой инфляции (за вычетом сезонных колебаний) на 2021 год повышен до 3% с 2,2%, а на 2022 год — до 2,1% с 2%.

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По материалам РБК-Украина
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