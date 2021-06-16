Для клиентов Morgan Stanley создадут инвестиционный биткойн-фонд

Компании по управлению цифровыми активами New York Digital Investment Group (NYDIG) и FS Investments создадут биткойн-фонд, который смогут использовать только клиенты инвестиционного банка Morgan Stanley. Соответствующая заявка подана в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), передает РБК.
Фонд станет четвертым инструментом, основанным на криптовалюте, в который могут инвестировать клиенты Morgan Stanley. В заявке сказано, что банк будет получать часть сборов за обслуживание инвесторов.
Читайте также: Квартальная выручка ведущих инвестбанков мира достигла максимума за 6 лет
В марте Morgan Stanley стал первым крупным американским банком, который позволил своим клиентам инвестировать в инструменты, основанные на криптовалюте. Весной клиенты банка получили доступ к трем биткойн-фондам.
Кстати, об интересных инициативах и финансовых новшествах в других странах мы рассказываем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь и вы! 🤫
Доступ к биткойн-фондам получили только состоятельные клиенты, у которых есть активы на сумму не менее $2 млн. В Morgan Stanley считают, что подобный волатильный актив подходит для инвесторов с «агрессивной толерантностью к риску».
Корпоративным клиентам – инвестиционным компаниям – необходимо владеть активами на сумму не менее $5 млн. Также компании должны быть клиентами Morgan Stanley не менее полугода. Инвесторы, получившие доступ к криптовалютным фондам, смогут вложить в них не более 2,5% от общего объема их инвестиционного портфеля.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Льготы на проезд хотят заменить денежными выплатами: кого может касаться монетизацияВчера, 08:10 - 4684 11
В Польше продукты вдвое дешевле, чем в Украине, а средняя зарплата втрое выше — СМИВчера, 09:17 - 3203 10
Страны «Большой семерки» обязались прекратить поддержку угольной энергетики до конца 2021 годаВчера, 07:47 - 418 4
В Украине планируют вернуть обязательный техосмотр2 ч. назад - 669 2
В Украине может быть спровоцирована новая волна «утечки» бизнеса и трудовых мигрантов — исследованиеВчера, 20:34 - 1118 2
В Польше продукты вдвое дешевле, чем в Украине, а средняя зарплата втрое выше — СМИВчера, 09:17 - 3203 10
Банки снизили ставки по ипотечным кредитамВчера, 10:55 - 1496
Где украинцы собираются провести отпуск — опросВчера, 21:32 - 1450
Один айтишник приносит экономике страны более 22 тысяч долларов (исследование)Вчера, 16:19 - 1196
В Украине может быть спровоцирована новая волна «утечки» бизнеса и трудовых мигрантов — исследованиеВчера, 20:34 - 1118 2
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 749 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 1009 10
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)11.06.2021, 12:10 - 1075
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекорд10.06.2021, 12:10 - 1420
Apple представила iOS 15 с новыми функциями08.06.2021, 16:10 - 752