Для клиентов Morgan Stanley создадут инвестиционный биткойн-фонд

Компании по управлению цифровыми активами New York Digital Investment Group (NYDIG) и FS Investments создадут биткойн-фонд, который смогут использовать только клиенты инвестиционного банка Morgan Stanley. Соответствующая заявка подана в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), передает РБК.

Фонд станет четвертым инструментом, основанным на криптовалюте, в который могут инвестировать клиенты Morgan Stanley. В заявке сказано, что банк будет получать часть сборов за обслуживание инвесторов.

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В марте Morgan Stanley стал первым крупным американским банком, который позволил своим клиентам инвестировать в инструменты, основанные на криптовалюте. Весной клиенты банка получили доступ к трем биткойн-фондам.

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Доступ к биткойн-фондам получили только состоятельные клиенты, у которых есть активы на сумму не менее $2 млн. В Morgan Stanley считают, что подобный волатильный актив подходит для инвесторов с «агрессивной толерантностью к риску».

Корпоративным клиентам – инвестиционным компаниям – необходимо владеть активами на сумму не менее $5 млн. Также компании должны быть клиентами Morgan Stanley не менее полугода. Инвесторы, получившие доступ к криптовалютным фондам, смогут вложить в них не более 2,5% от общего объема их инвестиционного портфеля.