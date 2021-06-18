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Канадский стартап разработал портативный ветрогенератор для путешественников

Канадский стартап разработал портативный ветрогенератор для путешественников

Канадский стартап разработал компактный мобильный ветрогенератор для активных путешественников.

Turbine Wind Charge представила компания Shine.

В сложенном виде ветрогенератор представляет собой один блок торпедовидной формы длиной 35 и диаметром 10 см, который весит 1,3 кг. Всего за две минуты раскладываются три лопасти, образующие ротор диаметром 60 см, и опора высотой 91,4 см, которая фиксируется при помощи растяжек. Все компоненты устройства на время транспортировки помещаются в его корпусе.

Turbine Wind Charge позволит обеспечить электроэнергией портативную электронику в любом месте, где есть ветер.


Фото: ecotechnica.com.ua

“Устройство оснащено запатентованной технологией, которая делает его мощнее любого другого портативного источника питания, работающего за счет возобновляемой энергии, – отмечают разработчики. – За час ветрогенератор способен полностью зарядить 3 смартфона, при этом к нему можно одновременно подключать до 4 гаджетов».

Shine Turbine Wind Charge развивает мощность 40 Вт, может работать при скорости ветра 3,6–12,5 м/с, автоматически поворачиваясь в наветренную сторону. Сгенерированная электроэнергия накапливается во встроенной 5-вольтовой батарее на 12 А*ч. От нее через стандартный USB-разъем можно заряжать любые гаджеты, максимальная сила выходного тока – 2 А.

С 8 июня разработка доступна для предварительного заказа на Kickstarter. Первые покупатели с учетом скидки 40% смогут приобрести Turbine Wind Charge за 240 долларов США, если он будет запущен в серийное производство. Начало поставок запланировано на сентябрь этого года.

По материалам EcoTown
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