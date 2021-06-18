Канадский стартап разработал портативный ветрогенератор для путешественников

Канадский стартап разработал компактный мобильный ветрогенератор для активных путешественников.
Turbine Wind Charge представила компания Shine.
В сложенном виде ветрогенератор представляет собой один блок торпедовидной формы длиной 35 и диаметром 10 см, который весит 1,3 кг. Всего за две минуты раскладываются три лопасти, образующие ротор диаметром 60 см, и опора высотой 91,4 см, которая фиксируется при помощи растяжек. Все компоненты устройства на время транспортировки помещаются в его корпусе.
Turbine Wind Charge позволит обеспечить электроэнергией портативную электронику в любом месте, где есть ветер.
Фото: ecotechnica.com.ua
“Устройство оснащено запатентованной технологией, которая делает его мощнее любого другого портативного источника питания, работающего за счет возобновляемой энергии, – отмечают разработчики. – За час ветрогенератор способен полностью зарядить 3 смартфона, при этом к нему можно одновременно подключать до 4 гаджетов».
Shine Turbine Wind Charge развивает мощность 40 Вт, может работать при скорости ветра 3,6–12,5 м/с, автоматически поворачиваясь в наветренную сторону. Сгенерированная электроэнергия накапливается во встроенной 5-вольтовой батарее на 12 А*ч. От нее через стандартный USB-разъем можно заряжать любые гаджеты, максимальная сила выходного тока – 2 А.
С 8 июня разработка доступна для предварительного заказа на Kickstarter. Первые покупатели с учетом скидки 40% смогут приобрести Turbine Wind Charge за 240 долларов США, если он будет запущен в серийное производство. Начало поставок запланировано на сентябрь этого года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине хотят ввести налог на часть квартир: как это повлияет на ценыВчера, 14:35 - 14196 8
80% украинцев уверены, что проиграют судебное дело более богатому человеку (опрос)Вчера, 15:32 - 395 5
Льготы на проезд хотят заменить денежными выплатами: кого может касаться монетизацияОколо часа назад - 274 3
Что препятствует продаже квартирыВчера, 10:36 - 3840 2
Уоррен Баффет объяснил, почему платит мизерные налогиВчера, 13:31 - 2755 2
В Украине хотят ввести налог на часть квартир: как это повлияет на ценыВчера, 14:35 - 14196 8
«Нафтогаз» введет новый сезонный тарифный план для населенияВчера, 20:08 - 4878
Что препятствует продаже квартирыВчера, 10:36 - 3840 2
Зарплата украинцев в 2021 году за сбор ягод в ПольшеВчера, 10:50 - 2883
Уоррен Баффет объяснил, почему платит мизерные налогиВчера, 13:31 - 2755 2
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 510
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 956 10
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)11.06.2021, 12:10 - 1014
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекорд10.06.2021, 12:10 - 1344
Apple представила iOS 15 с новыми функциями08.06.2021, 16:10 - 718