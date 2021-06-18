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Airbus приступила к разработке одного из ключевых компонентов будущих водородных авиалайнеров

Airbus приступила к разработке одного из ключевых компонентов будущих водородных авиалайнеров

Известный производитель авиатехники Airbus приступил к работе по созданию топливных баков, предназначенных для использования в будущем экологичном самолёте Zero E. Он должен будет работать исключительно на экологически безопасном водородном топливе.

Качество баков является критически важным для безопасности водородного транспорта. Температура жидкого водорода составляет порядка минус 250 градусов по Цельсию. Кроме того, хранилища должны выдерживать циклические перепады температуры и давления. Изначально они будут металлическими, но Airbus исследует возможность использовать полимерные композиты, укреплённые углеволокном.

Для работы над водородными баками компания задействует два исследовательских центра Zero-Emission Development Center (ZDEC) в Бремене (Германия) и Нанте (Франция). Ожидается, что специалисты смогут найти экономически выгодное решение для производства криогенных баков, необходимых для авиалайнеров Zero E, которые европейский авиапроизводитель намерен представить на рынке в 2035 году.

По данным Airbus, подразделения ZEDC заработают в полную силу к 2023 году. Первоочередная цель – успеть разработать баки для хранения жидкого водорода для первого теста, запланированного в 2025 году. Бременское подразделение уже имеет опыт создания систем, использующих жидкий водород, для оборонной промышленности и аэрокосмического филиала Ariane. Оно будет специализироваться на установке и тестировании баков. В Нанте будут разрабатывать структуры, используемые при создании корпусов самолётов. Будут применяться металлические и композитные решения, интегрируемые в водородные баки.

Дополнительно известно, что компания Aurbus начинает серию экспериментов с чистым биотопливом без примеси керосина, в которых также примут участие производитель авиадвигателей Safran, компания Dassault Aviation и аэрокосмический исследовательский институт ONERA, а также Министерство транспорта Франции.

По материалам 3dnews.ru
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