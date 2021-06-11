Twitter позволит пользователям стереть упоминания о себе в соцсети

Руководство соцсети объявило о новой функции, которая позволит пользователям Twitter избежать «нежелательного внимания» к себе: удалять посты с отметкой аккаунта (теги).
По словам дизайнера продуктов компании Доминика Камоцци, “предварительная концепция” дает пользователям возможность блокировать упоминания себя в сети и даже контролировать – кто именно может ставить теги с вашим именем.
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Подобная функция уже есть в Facebook. Она позволяет отвязывать ссылки на имя владельца профиля и предотвращать аналогичные теганья в будущих постах. Это будет и в Twitter.
Также не исключено, что пользователь сможет запретить упоминания о нем на определенное количество дней.
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В социальной сети хотят предотвратить случаи массовой травли одного пользователя, хотя отмечается, что это может не помочь при отдельных «персональных» конфликтах.
Дата появления обновления пока не известна.
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