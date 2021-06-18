Доступный электрокар Peugeot e-1008 планируют вывести на рынок к 2025 году

Французский портал l’argus обнаружил, что проект P44, который предусматривает разработку субкомпактного кроссовера Peugeot 1008 для Южной Америки, также позволит Stellantis предложить в Европе, но в электрическом формате Peugeot e-1008. Слухи о появлении Peugeot e-1008 подкрепляются инсайдерской информацией из источников L’Argus, шпионскими фотоснимками и неофициальным визуализациями.
Проект P44 был задуман, чтобы предоставить южноамериканским заказчикам доступный городской кроссовер для конкуренции с Renault Kwid. Но речь о Латинской Америке и бензиновых моторах, тогда как в Европе покупатели могут приобрести маленький и доступный электрический кроссовер Dacia Spring. Ответом Peugeot должен стать e-1008.
Когда до 2025 года P44 будет выпущен в Бразилии под названием Peugeot 1008, Stellantis планирует продажу и его электрического брата на Старом континенте. Кроссовер будет иметь длину около 4,15 метра и использовать ту же платформу, что и бразильский неэлектрический.
Скорее всего, у e-1008 будет небольшой аккумулятор и скромный электрический двигатель. У главного конкурента – Dacia Spring – емкость аккумулятора 26,8 кВт-ч, а мощность мотора составляет скромные 44 лошадиные силы.
Дизайн автомобиля пока не определен, поскольку в дизайнерском подразделении марки произошли изменения, да и руководство компании теперь другое.
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