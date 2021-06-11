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Пандемия привела к обострению коррупции во всем ЕС — Transparency International

Пандемия привела к обострению коррупции во всем ЕС — Transparency International

Пандемия коронавируса привела к обострению коррупции во всем Европейском Союзе.

Об этом свидетельствуют данные опроса антикоррупционной организации Transparency International.

Почти треть из более 40 тысяч опрошенных из всех 27 стран ЕС считают, что коррупция в их стране усиливается, еще 44% респондентов убеждены, что лучше не становится.

По данным ТЕ, граждане разделились во мнениях относительно того, в каких учреждениях больше всего проблем с коррупцией. Так, в половине стран ЕС премьер-министров и членов парламента считают наиболее коррумпированными, в другой половине – руководителей предприятий и банкиров. Зато доверие к полиции, местной власти и судам высоко во всем регионе.

Очагом коррупции, по данным опроса, считается сфера здравоохранения, что вызывает особое беспокойство во время пандемии COVID-19. Так, 6% респондентов признались, что давали взятку за медицинские услуги, 29% жителей ЕС использовали личные связи для получения медицинской помощи.

«Во время кризиса в сфере здравоохранения использование личных связей для доступа к общественным услугам может быть столь же разрушительным, как и взятки. Жизни могут быть потеряны, если вовлеченные в сеть люди получат вакцину от COVID-19 или пройдут курс лечения раньше тех, кто в этом больше нуждается. Крайне важно, чтобы правительства стран ЕС удвоили усилия для обеспечения справедливого и равноправного восстановления после длительной пандемии», – заявила глава Transparency International Делия Феррейра Рубио.

По материалам УКРИНФОРМ
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