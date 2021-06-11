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Агентство Fitch улучшило прогноз мировых цен на нефть и газ

Агентство Fitch улучшило прогноз мировых цен на нефть и газ

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз среднегодовой цены нефти марки Brent в 2021 году до 63 долларов за баррель. В марте агентство ожидало 58 долларов за баррель.

Об этом говорится в выпуске Global Economic Outlook (GEO) агентства за июнь 2021 года.

Кроме того, Fitch улучшило прогноз на 2022 год до 55 долларов за баррель с 53 долларов.

Прогноз повышен в связи с более высокими ценами с начала года, дефицитом на рынке, вызванным восстановлением спроса и ограниченным предложением из стран ОПЕК+ и усилением финансовой дисциплины в США.

«Повышение спотовых цен на газ вызвано низкими запасами газа в хранилищах, высоким спросом в Азии и восстановлением спроса в Европе», — говорится в прогнозе.


Таблица: Fitch Ratings

По материалам РБК-Украина
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