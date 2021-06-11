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Межбанк: кто виноват в новых валютных ралли

Межбанк: кто виноват в новых валютных ралли

Вторник на валютном рынке прошел очень сложно и противоречиво. Несмотря на утренний перевес предложения над спросом – к концу дня доллар вернулся к уровням свыше 27 гривен. И завершилась сессия спекулятивными котировками 27,02/27,04 гривен, что было сразу на 12 копеек выше, чем в курс на старте сессии.

Фактически два выхода НБУ с интервенциями по выкупу излишков предложения доллара и слаженная работа спекулянтов – и развернула тренд по доллару в сторону роста. На радость крупным экспортерам и таможенникам, которые уже приуныли при постоянном падении официального и рыночного курсов.

В первый раз Нацбанк вышел с самого утра с “запросом лучшего курса” и начал скупать все самые дешевые предложения. Это сразу же изъяло часть валюты на рынке. А после того, как регулятор быстро перешел в формат интервенции с выкупом доллара по 27,91 гривен и простоял с ним практически всю самую активную фазу торгов – все поняли, что ниже котировки сегодня не пойдут.

Это активизировало покупателей, и уже к 11 часам курс доллара находился в пределах 26,91/26,93 гривны и простоял в этом коридоре с небольшими отклонениями почти до конца обеда.

После 14 часов на межбанке уже почти не осталось реальных продавцов, а вот покупатели еще присутствовали. Почувствовав возможность заработать, а также “разогнать” курс – оживились спекулянты. Уже к 15 часам они загнали котировки к уровню 26,92/26,94 гривны за доллар, а затем и вовсе слаженно сыграли “на повышение”.

В итоге, к 16 часам доллар уже котировался в пределах 27,00/27,02 гривен, а завершилась сессия уровнем 27,02/27,04 и некоторые спекулянты продолжали попытки вздернуть котировки и выше.

Благодаря действиям Нацбанка с интервенциями в первой половине дня и фактически “отвоевав” сегодня опять уровень в 27 гривен за доллар – продавцы со спекулянтами имеют теперь возможность “поиграть на нервах” покупателей и завтра.

Главные события 15 июня на валютном рынке:

  • Доллар вырос на 12 копеек — с утренних 26,90/26,92 гривен до 27,02/27,04.
  • Нацбанк дважды выходил на межбанк с покупкой доллара. В первый раз в формате «запроса лучшего курса», а затем долго простоял с котировкой выкупа по 26,91. И этим окончательно поддержал курс американской валюты на сегодняшних торгах.
  • Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,9184 гривен, а официальный курс на 16 июня 2021 года установлен на уровне 26,9258 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,02 / 27,04
евро – 32,76 / 32,78

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2122 / 1,12124

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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