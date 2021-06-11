Украина — на 36 месте в глобальном рейтинге устойчивого развития ООН

Украина заняла 36 место в рейтинге 165 стран мира по индексу устойчивого развития, который ежегодно составляется ООН и Фондом Bertelsmann.
Об этом свидетельствует соответствующий отчет.
Прогресс страны составители рейтинга отметили в достижении 10 из 17 целей, которые определяют устойчивое развитие страны в экономической, социальной и экологической сферах.
В то же время ни в одной из базовых целей Украина не ухудшила свои позиции. Отмечается, что наибольший прогресс Украина показала в достижении цели “повсеместной ликвидации нищеты во всех ее формах”.
По данным отчета, Украина опередила Грецию (37 место), Израиль (38) Люксембург (42), Россию (46).
На первом месте рейтинга – Финляндия. За ней следуют Швеция, Дания, Германия и Бельгия.
Последней в списке значится Центральноафриканская Республика.
Как отмечается в отчете, пандемия коронавируса в мире пагубно повлияла на устойчивое развитие. Прошлый год был первым после 2015 года, когда показатели развития во всем мире стали снижаться. Спад обусловлен в значительной степени увеличением уровня бедности и безработицы после вспышки пандемии COVID-19.
Пандемия затронула все три аспекта устойчивого развития: экономический, социальный и экологический.
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