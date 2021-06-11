0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 26 0

СБУ разоблачила коррупционную схему в Минобороны на миллионы гривен

СБУ разоблачила коррупционную схему в Минобороны на миллионы гривен

Во Львове Служба безопасности Украины разоблачила коррупционный механизм, организованный должностными лицами государственного предприятия Министерства обороны Украины. По предварительным подсчетам, злоумышленники наносили государству ущерб на полмиллиона гривен ежемесячно.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

СБУ стало известно, что директор предприятия и и. о. главного инженера наладили схему получения «откатов». В обход установленной процедуры, без согласования регионального Фонда государственного имущества Украины они сдавали в аренду складские помещения по значительно заниженной стоимости. Цена услуг зависела от масштабности арендованных площадей.

Правоохранители задержали злоумышленников «на горячем» в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время получения 52 тыс. грн неправомерной выгоды.

В ходе санкционированных следственных действий по месту работы фигурантов производства правоохранители обнаружили черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Задержанным будет сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия. Устанавливается возможная причастность и других должностных лиц вышеуказанного учреждения к противоправной деятельности.


Фото: СБУ

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.