СБУ разоблачила коррупционную схему в Минобороны на миллионы гривен

Во Львове Служба безопасности Украины разоблачила коррупционный механизм, организованный должностными лицами государственного предприятия Министерства обороны Украины. По предварительным подсчетам, злоумышленники наносили государству ущерб на полмиллиона гривен ежемесячно.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
СБУ стало известно, что директор предприятия и и. о. главного инженера наладили схему получения «откатов». В обход установленной процедуры, без согласования регионального Фонда государственного имущества Украины они сдавали в аренду складские помещения по значительно заниженной стоимости. Цена услуг зависела от масштабности арендованных площадей.
Правоохранители задержали злоумышленников «на горячем» в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время получения 52 тыс. грн неправомерной выгоды.
В ходе санкционированных следственных действий по месту работы фигурантов производства правоохранители обнаружили черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.
Задержанным будет сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия. Устанавливается возможная причастность и других должностных лиц вышеуказанного учреждения к противоправной деятельности.
Фото: СБУ
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