В Минэкономики назвали угрозы от разрыва экономических связей с Беларусью

Разрыв экономических связей с Беларусью может быть довольно болезненным для Украины в отдельных отраслях.

Об этом заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка рассказал РБК-Украина.

В частности, в Беларусь идет около 20% украинского экспорта кондитерских изделий и около трети экспортного пива.

Информация об остановке поставки бензина А-95 в Украину вызвала легкую панику. Но в итоге белорусский А-95 в Украину все-таки отгрузят, хоть и в меньших объемах, чем обычно.

«Нам следовало оценить, с чем мы имеем дело: это политика, экономика или технологические процессы. История с бензином — это были технологические процессы», — сказал Качка.

По его словам, наблюдались попытки разыграть эту ситуацию в политическом контексте с белорусской стороны.

Качка подчеркнул, что украинский бизнес, зависимый от импорта из Беларуси, активно просчитывает план Б, на случай если вдруг эти поставки прекратятся.

Напомним, белорусские власти разработали экономические, политические и военные меры в ответ на санкции, которые против страны вводят Европейский союз, США и другие страны.

В МИД пообещали украинским компаниям найти альтернативные каналы экспорта вместо Беларуси.

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