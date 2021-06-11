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НАПК требует отменить назначение главы «Нафтогаза»

НАПК требует отменить назначение главы «Нафтогаза»

Распоряжение Кабмина о назначении председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко и контракт с ним должны быть отменены как незаконные.

Об этом говорится в предписании главы НАПК Александра Новикова, передает пресс-служба ведомства во вторник, 15 июня.

Как сообщается, НАПК провело мониторинг соблюдения требований закона «О предотвращении коррупции» бывшим заместителем министра энергетики Юрием Витренко, который сейчас занимает должность председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».

«С целью предотвращения коррупции п. 1 ч. 1 ст. 26 Закона Украины „О предотвращении коррупции“ предусматривает, что после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно принимать участие в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство. Такое ограничение действует независимо от того, сколько лицо работало в должности до увольнения», — обращают внимание в НАПК.

По результатам мониторинга НАПК выявило, что Витренко эту норму закона нарушил.

«Ведь во время исполнения полномочий заместителя министра (и. о. министра энергетики) в период с 21 декабря 2020 года до 28 апреля 2021 года Юрий Витренко системно принимал участие в подготовке решений по деятельности НАК „Нафтогаз Украины“», — сказано в сообщении.

Соответственно, подытожили в НАПК, такое нарушение является основанием для прекращения договора бывшего публичного служащего с организацией (ч. 2 ст. 26 Закона Украины «О предотвращении коррупции»).

Справка Finance.ua:

  • Витренко официально стал главой «Нафтогаза» 29 апреля.
  • В середине мая Витренко подписал официальный контракт для вступления в должность председателя НАК.

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По материалам Слово и Дело
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