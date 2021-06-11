Минэнерго попросит у Минфина 100 миллионов на зарплаты работникам «ВостГОКа»

Минэнерго обратится в Минфин касательно ускорения выделения части средств в сумме 100 млн грн для решения насущных проблем с выплатой заработной платы работникам «Восточного горно-обогатительного комбината».
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго по итогам совещания первого заместителя министра Юрия Власенко с участием руководства «ВостГОКа», НЭК «Энергоатом» и представителей отраслевых профсоюзов.
«По результатам совещания Минэнерго обратится в Минфин касательно ускорения процесса выделения части средств в сумме 100 млн грн для решения насущных проблем с выплатой заработной платы работникам ГП «ВостГОК», — говорится в сообщении.
«Минэнерго готово помогать предприятию ввиду его важности для обеспечения энергетической независимости страны, а также социального фактора, который обеспечивает комбинат.
В пределах своей компетенции министерство приняло необходимые меры для сохранения стратегически важного для экономики государства предприятия», — заявил Власенко.
Отмечается, что Минэнерго в мае 2021 года обратилось в Министерство финансов и Кабмин с предложением обеспечить частичное покрытие расходов по производству уранового концентрата в объеме 600 млн гривен за счет средств государственного бюджета.
ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» — единственное в Украине предприятие, которое занимается добычей урановой руды и производством концентрата природного урана.
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