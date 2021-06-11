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В НБУ объяснили, что происходит с курсом доллара

В НБУ объяснили, что происходит с курсом доллара

В Украине курс гривны к доллару укрепился благодаря четырем главным факторам.

Об этом в эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24» рассказал заместитель главы Совета Нацбанка Украины Василий Фурман.

«Сегодня мы наблюдаем целый ряд факторов, которые положительно влияют на усиление курса украинской гривны. Это в первую очередь рост цен на сырьевых рынках с одной стороны, хотя с другой стороны надо говорить о том, что у нас увеличивается импортная составляющая», — рассказал Фурман.

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Второй фактор, почему гривна усиливается, по его словам, — это продажа украинцами доллара.

«Суммарно с начала года было продано более чем на миллиард долларов», — подчеркнул заместитель председателя Совета НБУ.

Третий фактор, как говорит Фурман, — это нерезиденты, спрос на внутренние облигации государственного займа.

«Есть еще четвертый фактор — ситуативный, когда гривна, например, в начале мая значительно усиливалась, потому что платили налоги, продавали экспортеры доллар, или, например, закончился период выплаты дивидендов украинскими компаниями, владельцами которых являются зарубежные материнские компании», — добавил он.

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По материалам Украина 24
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