В НБУ объяснили, что происходит с курсом доллара

В Украине курс гривны к доллару укрепился благодаря четырем главным факторам.
Об этом в эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24» рассказал заместитель главы Совета Нацбанка Украины Василий Фурман.
«Сегодня мы наблюдаем целый ряд факторов, которые положительно влияют на усиление курса украинской гривны. Это в первую очередь рост цен на сырьевых рынках с одной стороны, хотя с другой стороны надо говорить о том, что у нас увеличивается импортная составляющая», — рассказал Фурман.
Читайте также: Чего ждать от курса на этой неделе?
Второй фактор, почему гривна усиливается, по его словам, — это продажа украинцами доллара.
«Суммарно с начала года было продано более чем на миллиард долларов», — подчеркнул заместитель председателя Совета НБУ.
Третий фактор, как говорит Фурман, — это нерезиденты, спрос на внутренние облигации государственного займа.
«Есть еще четвертый фактор — ситуативный, когда гривна, например, в начале мая значительно усиливалась, потому что платили налоги, продавали экспортеры доллар, или, например, закончился период выплаты дивидендов украинскими компаниями, владельцами которых являются зарубежные материнские компании», — добавил он.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина хочет отказаться от кредитов МВФ, — Гетманцев10 ч. назад - 2748 21
У преподавателей президентского университета будет зарплата от $4000, — Шкарлет7 ч. назад - 1042 13
Увеличение прожиточного минимума до 5500 грн: у Зеленского назвали «подводные камни»Вчера, 20:21 - 3047 9
В «Слуге народа» рассказали, как в Украине увеличить добычу газа15 ч. назад - 768 8
Зарплаты антикоррупционеров: сколько в мае заработали главы НАБУ, НАПК и САП13 ч. назад - 1283 4
Зеленский подписал закон, которым меняются правила кредитования для жителей зоны АТО/ООС11 ч. назад - 4018
Украина хочет отказаться от кредитов МВФ, — Гетманцев10 ч. назад - 2748 21
Новое заявление Маска заметно подняло курс Bitcoin10 ч. назад - 1909 3
Как менялись цены на жилье в Киеве с 2014 года (инфографика)13 ч. назад - 1871 2
Volkswagen Multivan T7 представлен официально (фото, видео)16 ч. назад - 1817
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)11.06.2021, 12:10 - 531
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекорд10.06.2021, 12:10 - 800
Apple представила iOS 15 с новыми функциями08.06.2021, 16:10 - 459
В Хорватии представили электромобиль мощностью 2000 лошадиных сил (фото, видео)02.06.2021, 17:10 - 1324
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)31.05.2021, 12:10 - 1170