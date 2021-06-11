Гетманцев объяснил, почему в Украине не снижают налоги

Глава парламентского комитета по вопросам финансов и налоговой политики, нардеп от фракции «Слуга народа» Даниил Гетманцев заявил, что снижение налогов в Украине не приведет к выходу из тени.
Об этом он рассказал в интервью для Телеграфа.
Сверхпопулярный в соцсетях тезис о том, что все выйдут из тени, если снизим налоги, не совсем корректен.
«В 2016 году был уменьшен единый социальный взнос вдвое, он был более 40% и были разные ставки, а стала единая — 22%. Это привело к тому, что мы недополучили 4,8% от ВВП. Псевдоэксперты, которые ратовали за это гениальное решение, говорили, что надо уменьшить и НДФЛ, и ЕСВ — и зарплаты выйдут из тени, их станет больше, и мы за счет этого не только покроем недополучения в Пенсионный фонд. А в результате такого решения бюджет потерял 4,8% ВВП, а получил от НДФЛ 1,4%», — привел пример нардеп.
Из-за этого страна получила дефицит Пенсионного фонда в 2020 году размером 200 млрд гривен, но самое главное, как утверждает нардеп, то, что за это никто не ответил. Хотя у каждой ошибки есть своя фамилия.
Также он добавил, что в стране принимаются решения, которые покажут эффект через 5−7 лет.
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