NASA показало собранную сверхтяжёлую ракету SLS для полётов к Луне (фото, видео)

Аэрокосмическое агентство NASA впервые полностью собрало сверхтяжёлую ракету Space Launch System (SLS), на которой астронавты в этом десятилетии полетят на Луну, передаёт astronautinews.it.
Инженеры Космического центра Кеннеди во Флориде завершили установку 65-метровой основной ступени ракеты SLS между двумя ускорителями, таким образом впервые соединив все три основных элемента носителя.
NASA планирует запустить эту ракету в первый полёт уже в этом году. В ходе миссии, названной «Артемида-1», SLS выведет к Луне космический корабль нового поколения «Орион». Однако пока что без астронавтов на борту. NASA хочет вначале испытать всю систему в беспилотном режиме и только потом, в 2023 году, отправить на ней людей.
Фото: NASA
Сверхтяжёлая ракета SLS состоит из гигантской, высотой с двадцатиэтажный дом, основной ступени с баками с горючим и четырьмя мощными двигателями, а также двух твёрдотопливных ускорителей высотой 54 метра каждый. Именно на последние будет возложена задача по разгону носителя после старта в первые две минуты его полёта.
Инженеры начали сборку твёрдотопливных ускорителей ещё в прошлом ноябре. Основная же ступень всё это время проходила испытания на стенде в штате Миссиссипи. В марте был успешно проведёт статический прожиг двигателя основной ступени, продолжавшийся около восьми минут — именно столько времени понадобится SLS, чтобы выбраться из земной атмосферы. Затем основную ступень привезли на барже в Космический центр Кеннеди.
Фото: NASA
Первой пилотируемой миссией к Луне с момента запуска «Аполлона-17» в 1972 году станет «Атемида-3». Контракт на создание спускаемого аппарата, который сядет на поверхность спутника Земли, NASA недавно подписало с компанией SpaceX Илона Маска (Elon Musk). В его основе будет использоваться в настоящий момент разрабатываемый космолёт Starship.
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