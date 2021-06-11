Трансформацию угольных регионов планируют начать в этом году

В этом году планируется начать трансформацию угольных регионов, для этого хотят создать соответствующий фонд с привлечением международных партнеров.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал во время форума «Украина 30. Экономика без олигархов».

По словам главы правительства, трансформация угольных регионов была также заложена в экономическую стратегию Украины. Кабмин создал координационный центр по трансформации, начал работу секретариат энергетического партнерства.

Кроме того, отметил Шмыгаль, продолжается диалог по созданию мультидонорского фонда трансформации угольных регионов.

«Уже в этом году мы планируем начать трансформацию угольных регионов при поддержке европейских партнеров», — добавил он.