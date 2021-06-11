Объемы кредитов под «5-7-9%» превысили 47,5 млрд грн

На прошлой неделе микро-, малый и средний бизнес получил 512 займов на 1,6 млрд грн в рамках госпрограммы «Доступные кредиты 5−7-9%».
Об этом говорят данные Минфина.
Всего банками выдан 18 141 кредит на 47,525 млрд грн.
Из них 18,587 млрд грн выданы в качестве рефинансирования полученных ранее займов, 6,04 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели и 22,724 млрд грн — в качестве антикризисных кредитов.
Сегодня заем в рамках программы можно получить у Ощадбанка, Укргазбанка, ПриватБанка, Укрэксимбанка, Банка Львов, ПУМБ, Альянс Банка, Кредобанка, Банка Восток, Райффайзен Банка Аваль, ОТП Банка, Таскомбанка, Альфа-Банка, Банка Глобус, Мегабанка, МТБ Банка, Поликомбанка, Креди Агриколь Банка, Кредитвест Банка, КИБ, Агропросперис Банка, банка «Украинский капитал», ПроКредит Банка Аккордбанка, Асвио Банка, Пиреус Банка, банка «Металлург», банка «Пивденный», Радабанка и Банка Кредит Днепр.
Инфографика: Минфин
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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