Объемы кредитов под «5-7-9%» превысили 47,5 млрд грн

На прошлой неделе микро-, малый и средний бизнес получил 512 займов на 1,6 млрд грн в рамках госпрограммы «Доступные кредиты 5−7-9%».

Об этом говорят данные Минфина.

Всего банками выдан 18 141 кредит на 47,525 млрд грн.

Из них 18,587 млрд грн выданы в качестве рефинансирования полученных ранее займов, 6,04 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели и 22,724 млрд грн — в качестве антикризисных кредитов.

Сегодня заем в рамках программы можно получить у Ощадбанка, Укргазбанка, ПриватБанка, Укрэксимбанка, Банка Львов, ПУМБ, Альянс Банка, Кредобанка, Банка Восток, Райффайзен Банка Аваль, ОТП Банка, Таскомбанка, Альфа-Банка, Банка Глобус, Мегабанка, МТБ Банка, Поликомбанка, Креди Агриколь Банка, Кредитвест Банка, КИБ, Агропросперис Банка, банка «Украинский капитал», ПроКредит Банка Аккордбанка, Асвио Банка, Пиреус Банка, банка «Металлург», банка «Пивденный», Радабанка и Банка Кредит Днепр.



Инфографика: Минфин

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.