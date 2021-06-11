Amazon повысила минимальную зарплату в Германии до 12 евро в час

Компания Amazon подняла минимальную заработную плату на своих складах в Германии до 12 евро ($15) в час.
Как сообщает Reuters, Германия является крупнейшим рынком Amazon после США, и профсоюз Verdi с 2013 года организует забастовки на Amazon в стране в знак протеста против низкой оплаты труда и плохих условий.
Повышение заработной платы вступает в силу с июля.
Заработная плата Amazon превышает нынешнюю «минималку» в Германии, которая составляет 9,50 евро в час. Но работники американской компании в ФРГ регулярно бастуют.
Официальный представитель профсоюза Verdi сказал, что это минимальное увеличение, которое компания могла сделать после того, как «заработала приличную копейку за последние месяцы», и что зарплата по-прежнему не соответствует требованиям для многих сотрудников.
Представитель Amazon в Германии сказал, что все сотрудники получат повышение, а Amazon добавил, что дальнейшее повышение запланировано на будущее.
Напомним: чистая прибыль Amazon выросла до $8,1 млрд в І квартале, что более чем втрое превышает показатель в $2,5 млрд годом ранее.
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