Что ждать от курса на этой неделе?

За минувшую неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного на 0,6−0,9%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,29 до 27,04 грн (-0,9%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 27,21/27,23 до 26,99/27,01 (-0,8%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 27,07/27,27 до 26,90/27,11 (-0,6%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,7% до 0,8%.

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Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, Национальный банк в период с 7 по 11 июня купил на межбанковском валютном рынке $ 375 млн, что является рекордной суммой в текущем году, нарастив покупку в 9,4 раза по сравнению с предыдущей неделей.

При этом с 5 апреля по 28 мая регулятор вообще не выходил на межбанк.

Со слов эксперта, на начавшейся неделе стоит ожидать снижения курса доллара к гривне.

«Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,9 грн, а наличный доллар в банках – вблизи 26,8/27,0 грн», — говорит Иосуб.