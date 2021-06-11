Санкции США против российского госдолга вступили в силу

С 14 июня начали действовать санкции США, которые запрещают американским финансовым учреждениям покупать на первичном размещении российские государственные облигации, выпущенные после этой даты.

Об этих санкциях в Минфине США объявили 15 апреля этого года. США тогда обвинили Россию в попытках подорвать демократические выборы в США и союзнических странах, причастности к хакерским атакам на инфраструктуру США и стран-союзников, транснациональную коррупцию с целью влияния на зарубежные правительства.

Глава Управления по контролю за иностранными активами (подразделение Минфина США) определил Центральный банк Российской Федерации, Фонд национального благосостояния (ФНБ) РФ и Министерство финансов России «политическими подразделениями, агентствами или структурами правительства Российской Федерации». С 14 июня американским банкам запретили участвовать в первичных размещениях облигаций (независимо от валюты выпуска) Минфина России, Банка России или ФНБ. На вторичный рынок запрет на распространяется. Также запрещается предоставление этим структурам займов в рублях или другой валюте.

Российский Минфин проводит аукционы по размещению облигаций федерального займа каждую среду. В министерстве заявили 11 июня, что «в целях минимизации рисков вынужденной продажи государственных ценных бумаг Российской Федерации со стороны отдельных категорий иностранных инвесторов прекращается размещение выпусков облигаций, дата начала размещения которых установлена ранее 14 июня 2021 года».

Начиная с 16 июня, на аукционах будут предлагаться только новые выпуски облигаций федерального займа с датой начала размещения после 14 июня 2021 года, подчеркнули в Минфине РФ.

Если доразместить старые бумаги после даты вступления санкций в силу, получится, что у старых и новых бумаг будет один и тот же идентификационный номер, и американские инвесторы будут опасаться, что их обвинят в запретной покупке новых ОФЗ.

В начале июня министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия в течение месяца откажется от американского доллара в структуре ФНБ (сейчас его доля составляет 35%, или примерно $39,84 млрд).

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