Новое заявление Маска заметно подняло курс Bitcoin

Цена главной криптовалюты Bitcoin подскочила почти на 10% — до $ 39,37 тысячи после того, как основатель компании Tesla Илон Маск сообщил, что американский автопроизводитель снова начнет продавать машины за Bitcoin, если процесс майнинга станет более экологичным.
Об этом сообщает Bloomberg.
В частности, CEO Tesla опубликовал это сообщение в Twitter как ответ на публикацию Cointelegraph, в котором утверждается, что недавние твиты Илона Маска о Bitcoin должны были вызвать расследование со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
При этом Маск отверг обвинение, отметив, что в будущем Tesla снова будет позволять транзакции с Bitcoin, но при условии, что криптовалюта будет произведена из примерно 50% «зеленой» энергии.
По состоянию на 9:00 по Киеву Bitcoin торговался на уровне $ 39,4 за «монету» (+12%).
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