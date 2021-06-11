0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 380 0

Новое заявление Маска заметно подняло курс Bitcoin

Новое заявление Маска заметно подняло курс Bitcoin

Цена главной криптовалюты Bitcoin подскочила почти на 10% — до $ 39,37 тысячи после того, как основатель компании Tesla Илон Маск сообщил, что американский автопроизводитель снова начнет продавать машины за Bitcoin, если процесс майнинга станет более экологичным.

Об этом сообщает Bloomberg.

В частности, CEO Tesla опубликовал это сообщение в Twitter как ответ на публикацию Cointelegraph, в котором утверждается, что недавние твиты Илона Маска о Bitcoin должны были вызвать расследование со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

При этом Маск отверг обвинение, отметив, что в будущем Tesla снова будет позволять транзакции с Bitcoin, но при условии, что криптовалюта будет произведена из примерно 50% «зеленой» энергии.

По состоянию на 9:00 по Киеву Bitcoin торговался на уровне $ 39,4 за «монету» (+12%).

Справка Finance.ua:

  • 23 марта 2021 года Tesla разрешила покупать электромобили за криптовалюту.
  • 12 мая в компании отказались от этой идеи, что обвалило стоимость Bitcoin. Позже Маск заявил, что Tesla сохранит свой портфель Bitcoin, несмотря на резкое падение цены криптовалют.

Больше новостей не только о Bitcoin, но и других валютах, читайте в нашем телеграм-канале Finance_ukr.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.