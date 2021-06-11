Новое заявление Маска заметно подняло курс Bitcoin

Цена главной криптовалюты Bitcoin подскочила почти на 10% — до $ 39,37 тысячи после того, как основатель компании Tesla Илон Маск сообщил, что американский автопроизводитель снова начнет продавать машины за Bitcoin, если процесс майнинга станет более экологичным.

Об этом сообщает Bloomberg.

В частности, CEO Tesla опубликовал это сообщение в Twitter как ответ на публикацию Cointelegraph, в котором утверждается, что недавние твиты Илона Маска о Bitcoin должны были вызвать расследование со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

При этом Маск отверг обвинение, отметив, что в будущем Tesla снова будет позволять транзакции с Bitcoin, но при условии, что криптовалюта будет произведена из примерно 50% «зеленой» энергии.

По состоянию на 9:00 по Киеву Bitcoin торговался на уровне $ 39,4 за «монету» (+12%).

Справка Finance.ua:

23 марта 2021 года Tesla разрешила покупать электромобили за криптовалюту.

12 мая в компании отказались от этой идеи, что обвалило стоимость Bitcoin. Позже Маск заявил, что Tesla сохранит свой портфель Bitcoin, несмотря на резкое падение цены криптовалют.

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