Пенсии за рубежом: как украинцы могут получить выплаты в других странах (инфографика)

В 2019 году около 3,2 млн украинцев работали за рубежом. В прошлом году, несмотря на карантин и пандемию, количество трудовых мигрантов снизилось незначительно.

Поскольку миграционные процессы становятся все более активными, возникает интересный вопрос: могут ли украинцы, которые длительное время работали за границей, получать там пенсии.

Украина имеет договоры с более чем 20 странами, в которых украинцы, работая, могут претендовать на пенсии. Главное условие получения выплат – необходимо работать официально и платить взносы.

Первый вид договора действует по территориальному принципу. Он заключен с Россией, Беларусью, Арменией, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном, Молдовой, Грузией, Узбекистаном, Азербайджаном, Монголией, Венгрией и Румынией.

Его суть в том, что пенсию выплачивает государство, на территории которого проживает получатель. Работа за рубежом засчитывается как страховой стаж в Украине.

Второй вид договора о пенсионном обеспечении действует по пропорциональному принципу. Украина заключила его с Испанией, Литвой, Латвией, Эстонией, Болгарией, Словакией, Чехией, Польшей и Португалией.

В этом случае расчет пенсии немного сложнее: каждая страна назначает и выплачивает пенсию только за стаж, который человек получил на ее территории. Если пенсионер проживает в Украине, другое государство пересылает ему свою часть выплат в Украине, и наоборот – Украина может перевести выплаты в другую страну.

Чтобы оформить такую пенсию, нужно:

обратиться в Пенсионный фонд по месту регистрации в Украине или в соответствующий орган за рубежом;

подготовить и подать пакет документов, которые нужны в конкретной стране (в Украине – паспорт, копия паспорта, идентификационный код, справка с места работы, иностранный номер соцстрахования);

для подтверждения иностранного стажа направить специальный формуляр в Украину или другую страну.



Инфографика: «Слово и дело»

Иностранцы в Украине тоже получают пенсии. В 2017 году таких граждан было 2 тысячи 414, в среднем в месяц они получали по 3 тыс. 750 грн. В 2018 году число иностранных пенсионеров увеличилась до 2 тыс. 465 человек, размер среднемесячной выплаты составлял 4 тыс. 192 грн.

В 2019 году в Украине 2 тыс. 540 иностранных граждан получали пенсии, около 4 тыс. 236 грн в месяц. В прошлом году выплаты получали 2 тыс. 591 иностранец-пенсионер, в месяц получалось около 4 тыс. 816,8 грн.

В первом квартале 2021-го 2 тыс. 576 иностранцам Украина платила пенсии, в среднем 5 тыс. 512 грн в месяц.

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