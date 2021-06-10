Услуга МNP. Какой мобильный оператор потерял больше всего абонентов

Почти 140 тысяч абонентов воспользовались услугой смены мобильного оператора с момента ее запуска 1 мая 2019 года.

Такими данными с «Минфином» поделились в Украинском государственном центре радиочастот.

Mobile Number Portability (MNP) — услуга переноса номера от одного мобильного оператора к другому. Смена оператора мобильной связи предусматривает сохранение номера абонента вместе с кодом.

По состоянию на 7 июня 2021 года больше всего клиентов ушло от мобильного оператора Vodafone — свыше 60 тыс. Особой популярностью за это время пользовался lifecell, к которому пришло почти 70 тыс. новых абонентов.

Количество перенесенных номеров в сеть оператора:

lifecell — 67 760;

Киевстар — 39 108;

Vodafone — 30 744.

Количество перенесенных номеров от оператора:

Vodafone — 61 122;

Киевстар — 58 518;

lifecell — 17 174.

Напомним, с 1 декабря 2021 года в Украине начнет работать упрощенная процедура смены мобильного оператора с сохранением текущего номера. Услуга станет доступной не только контрактным абонентам. Сменить оператора можно будет в течение суток.

Ускоренная смена мобильного оператора с сохранением номера будет происходить следующим образом:

номер перенесут максимум за 1 день, вместо 3−4, как было раньше;

абонент должен обратиться к одному — новому оператору, а не к двум, как было раньше;

договор с бывшей компанией будет расторгнут автоматически;

пользователи без контракта теперь смогут оставить свой номер при смене оператора по упрощенному порядку — регистрации у предыдущего оператора не нужно.

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