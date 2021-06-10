Услуга МNP. Какой мобильный оператор потерял больше всего абонентов

Почти 140 тысяч абонентов воспользовались услугой смены мобильного оператора с момента ее запуска 1 мая 2019 года.
Такими данными с «Минфином» поделились в Украинском государственном центре радиочастот.
Mobile Number Portability (MNP) — услуга переноса номера от одного мобильного оператора к другому. Смена оператора мобильной связи предусматривает сохранение номера абонента вместе с кодом.
По состоянию на 7 июня 2021 года больше всего клиентов ушло от мобильного оператора Vodafone — свыше 60 тыс. Особой популярностью за это время пользовался lifecell, к которому пришло почти 70 тыс. новых абонентов.
Количество перенесенных номеров в сеть оператора:
Количество перенесенных номеров от оператора:
Напомним, с 1 декабря 2021 года в Украине начнет работать упрощенная процедура смены мобильного оператора с сохранением текущего номера. Услуга станет доступной не только контрактным абонентам. Сменить оператора можно будет в течение суток.
Ускоренная смена мобильного оператора с сохранением номера будет происходить следующим образом:
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