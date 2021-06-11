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Японцы разработали систему автопилота для строительной техники

Японцы разработали систему автопилота для строительной техники

Современные технологии автоматического управления транспортом сильно зависят от системы спутникового позиционирования, сигналы которой просто могут быть недоступны за естественными природными барьерами или под землёй.

Японским специалистам удалось разработать систему, которая позволяет автоматике ориентироваться в таких условиях.

Как отмечает Nikkei Asian Review, в продвижении подобных технологий на японском рынке заинтересованы строительные компании. Компания Taisei испытала технологию построения трёхмерной карты туннелей при помощи системы лазерных датчиков. Сканируя пространство вокруг себя, строительная техника при помощи этой технологии может не только точно передвигаться в нужном направлении, но и объезжать возникающие препятствия или останавливаться перед ними.

До сих пор подобную технологию на японском рынке никто не предлагал в достаточной для применения степени готовности.

В качестве испытательной платформы выступил мусоровоз, который передвигался по туннелю со скоростью 5 км/ч. Первая поездка с водителем за рулём использовалась для составления трёхмерной карты, последующие машина уже могла совершать в автоматическом режиме. Строительная компания Obayashi намеревается перевести на автопилот всю строительную технику к 2030 году, а некоторые из конкурентов уже разработали систему дистанционного управления башенными кранами.

Она позволяет исключить необходимость нахождения оператора в кабине крана на большой высоте. Австралийские горнодобывающие компании тоже интересуются возможностью автоматизации управления имеющейся у них техникой.

По материалам 3dnews.ru
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