Минэнерго напомнило о продолжении махинаций на энергорынке

Министерство энергетики провело очередное совещание с участниками рынка по поводу махинаций с ценами на рынке электрической энергии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства.

«Проблемы с ценообразованием создают потенциальную угрозу безопасности поставок электроэнергии потребителям, стабильному прохождению осенне-зимнего периода, а также, в перспективе, создают риски для синхронизации энергосистемы Украины с европейскими системами ENTSO-E», – сообщили в Минэнерго.

В ведомстве подчеркнули, что принятие решений, которые позволили бы прекратить злоупотребления и махинации, относится к компетенции НКРЭКУ.

“Участники совещания в очередной раз отметили, что пути решения ситуации на рынке находятся исключительно в компетенции НКРЭКУ. Также отметили, что состояние рынка требует вмешательства для финансовой стабилизации, дальнейшего эффективного функционирования и безопасности поставки электрической энергии потребителям», – отметили в Минэнерго.

Напомним, в мае 2021 цена на оптовом рынке электроэнергии опустилась до рекордно низкого значения. В отдельные дни цены падали до 43-44 коп./кВт-ч. Причиной стали махинации группы трейдеров. НКРЭКУ официально признала махинации лишь 2 июня после обращений Министерства энергетики.

Однако комиссия официально отказалась менять правила работы рынка для прекращения таких махинаций, ограничившись намерением в ручном режиме следовать за трейдерами. Все предложения Министерства энергетики комиссией были проигнорированы.

По расчетам экспертов, только в мае, из-за ценовых махинаций трейдеров при молчаливом согласии НКРЭКУ, государственный «Энергоатом» недополучил 120 млн евро (4 млрд грн), что равно трети всего бюджета компании на капитальные инвестиции.