Netflix открыл свой интернет-магазин

Стриминговый сервис Netflix открыл свой собственный интернет-магазин, в котором будут продаваться ограниченные серии одежды, товаров для повседневной жизни и других товаров по мотивам популярных сериалов.

Как сообщает Reuters, Netlix.shop начал работу в США с 10 июня. В ближайшие месяцы он станет доступным и в других странах.

Netflix сталкивается с растущим списком конкурентов, предлагающих свои собственные потоковые сервисы, а также новые фильмы и сериалы. В апреле Netflix не оправдал прогнозов Уолл-стрит по количеству новых подписчиков.

Интернет-магазин предлагает новый источник дохода для Netflix и возможность расширить линейку продуктов за пределы продуктов, которые он продает через таких партнеров, как Target и Walmart.

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Компания объявила, что товары в интернет-магазине будут включать «тщательно отобранный высококачественную модную одежду и товары для жизни».

Продукция, которая дебютирует в этом месяце, включает в себя повседневную одежду и фигурки из аниме-сериалов «Ясуке» и «Эдем», а также другую одежду и предметы декора, вдохновленные французским криминальным триллером «Люпен», сообщает Netflix.

В будущем компания планирует выпустить продукты по мотивам сериалов «Ведьмак» и «Очень странные дела».