Благосостояние американцев рекордно выросло в пандемию

В первом квартале 2021 года активы населения США без учета долга физлиц достигли рекордных 154,2 триллиона долларов.

Об этом свидетельствуют данные ФРС США.

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С начала пандемии в марте прошлого года показатель увеличился на 26,3 триллиона долларов.

В квартальном выражении состояние американцев выросло на 5,2 триллиона долларов.

При этом в первом квартале объем задолженности физлиц оценивается в 17,2 триллиона долларов, таким образом чистые активы населения на конец марта 2021 года составили 136,9 триллиона долларов.

Рост благосостояния американцев произошел, несмотря на спад экономики. Так, ВВП США по итогам прошлого года снизился на рекордные со времен Второй мировой войны 3,5%.