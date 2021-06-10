Благосостояние американцев рекордно выросло в пандемию

В первом квартале 2021 года активы населения США без учета долга физлиц достигли рекордных 154,2 триллиона долларов.
Об этом свидетельствуют данные ФРС США.
Следите за экономическими новостями в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь, чтобы быть всегда в курсе всех финансовых событий.
С начала пандемии в марте прошлого года показатель увеличился на 26,3 триллиона долларов.
В квартальном выражении состояние американцев выросло на 5,2 триллиона долларов.
При этом в первом квартале объем задолженности физлиц оценивается в 17,2 триллиона долларов, таким образом чистые активы населения на конец марта 2021 года составили 136,9 триллиона долларов.
Рост благосостояния американцев произошел, несмотря на спад экономики. Так, ВВП США по итогам прошлого года снизился на рекордные со времен Второй мировой войны 3,5%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Китайская компания выпустила «робособаку» в 27 раз дешевле, чем у Boston Dynamics (видео)Позавчера, 22:03 - 877 7
В Украине стремительно дорожает недвижимостьВчера, 15:04 - 5580 4
Где дешевле жить: в Украине или Болгарии – инфографикаВчера, 14:14 - 3053 4
Армения согласилась отказаться от «коньяка» за €3 млн компенсации от ЕСПозавчера, 18:32 - 802 4
Студентам без опыта готовы платить более 13 тысяч гривен (инфографика)Вчера, 11:08 - 6803 3
В JPMorgan обнаружили подтверждение перехода Bitcoin в медвежий рынокВчера, 05:27 - 7932 2
Оптимальная площадь квартиры: сколько «квадратов» нужно семьеВчера, 08:19 - 7200 1
Студентам без опыта готовы платить более 13 тысяч гривен (инфографика)Вчера, 11:08 - 6803 3
В Украине стремительно дорожает недвижимостьВчера, 15:04 - 5580 4
Где дешевле жить: в Украине или Болгарии – инфографикаВчера, 14:14 - 3053 4
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)Позавчера, 12:10 - 326
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекорд10.06.2021, 12:10 - 585
Apple представила iOS 15 с новыми функциями08.06.2021, 16:10 - 372
В Хорватии представили электромобиль мощностью 2000 лошадиных сил (фото, видео)02.06.2021, 17:10 - 1242
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)31.05.2021, 12:10 - 1065