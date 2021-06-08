Сальвадор будет майнить Bitcoin с помощью вулканов

Сальвадор будет использовать энергию вулканов для майнинга Bitcoin. Такую инициативу поддержал президент страны Наиб Букел.
По словам главы Сальвадора, специалисты открыли новую скважину, способную обеспечить примерно 95 МВт абсолютно чистой геотермальной энергии. Президент поддержал проект создания вокруг нее полного центра добычи Bitcoin.
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«Я только что поручил главе La Geo (государственная геотермальная электрическая компания) разработать план создания условий для добычи Bitcoin с помощью очень дешевой, 100% чистой, 100% возобновляемой энергии, энергии из наших вулканов. Это будет быстро развиваться», – написал Букел в Twitter.
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План Сальвадора по экологическому майнингу поддержали многие сторонники Bitcoin. В частности, глава Twitter Джек Дорси отметил, что таким образом криптовалюта станет стимулом для развития возобновляемой энергетики.
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