СБУ накрыла конвертационный центр в Одессе

Служба безопасности Украины в Одессе разоблачила конвертационный центр, который предоставлял «услуги» по незаконному возмещению НДС и минимизации налогов.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

По данным досудебного следствия, организаторы конвертцентра использовали реквизиты более 30-ти коммерческих структур-импортеров с признаками фиктивности. Из-за осуществления мнимых торговых операций они обеспечивали незаконную минимизацию налоговых платежей в госбюджет. «Услугами» злоумышленников, по предварительным оценкам, пользовались десятки предприятий реального сектора экономики.



Фото: СБУ

Организаторы «конверта» также обеспечивали заказчикам обналичивание средств через осуществление фиктивных финансово-хозяйственных операций.

По подсчетам специалистов, в результате лишь зафиксированной операции одному из крупных предприятий региона удалось избежать уплаты налогов в госбюджет на сумму более 6 млн грн.



Фото: СБУ

Правоохранители провели ряд одновременных обысков в Одессе по местам проживания фигурантов, а также в офисных и производственных помещениях. В ходе следственных действий изъяты:

печати и уставные документы коммерческих структур с признаками фиктивности;

черновая бухгалтерская документация;

компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Решается вопрос относительно сообщения о подозрении двум организаторам и шестерым соучастникам махинации.