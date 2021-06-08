СБУ накрыла конвертационный центр в Одессе

Служба безопасности Украины в Одессе разоблачила конвертационный центр, который предоставлял «услуги» по незаконному возмещению НДС и минимизации налогов.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
По данным досудебного следствия, организаторы конвертцентра использовали реквизиты более 30-ти коммерческих структур-импортеров с признаками фиктивности. Из-за осуществления мнимых торговых операций они обеспечивали незаконную минимизацию налоговых платежей в госбюджет. «Услугами» злоумышленников, по предварительным оценкам, пользовались десятки предприятий реального сектора экономики.
Фото: СБУ
Организаторы «конверта» также обеспечивали заказчикам обналичивание средств через осуществление фиктивных финансово-хозяйственных операций.
По подсчетам специалистов, в результате лишь зафиксированной операции одному из крупных предприятий региона удалось избежать уплаты налогов в госбюджет на сумму более 6 млн грн.
Фото: СБУ
Правоохранители провели ряд одновременных обысков в Одессе по местам проживания фигурантов, а также в офисных и производственных помещениях. В ходе следственных действий изъяты:
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Решается вопрос относительно сообщения о подозрении двум организаторам и шестерым соучастникам махинации.
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