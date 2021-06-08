0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 95 0

СБУ накрыла конвертационный центр в Одессе

СБУ накрыла конвертационный центр в Одессе

Служба безопасности Украины в Одессе разоблачила конвертационный центр, который предоставлял «услуги» по незаконному возмещению НДС и минимизации налогов.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

По данным досудебного следствия, организаторы конвертцентра использовали реквизиты более 30-ти коммерческих структур-импортеров с признаками фиктивности. Из-за осуществления мнимых торговых операций они обеспечивали незаконную минимизацию налоговых платежей в госбюджет. «Услугами» злоумышленников, по предварительным оценкам, пользовались десятки предприятий реального сектора экономики.


Фото: СБУ

Организаторы «конверта» также обеспечивали заказчикам обналичивание средств через осуществление фиктивных финансово-хозяйственных операций.

По подсчетам специалистов, в результате лишь зафиксированной операции одному из крупных предприятий региона удалось избежать уплаты налогов в госбюджет на сумму более 6 млн грн.


Фото: СБУ

Правоохранители провели ряд одновременных обысков в Одессе по местам проживания фигурантов, а также в офисных и производственных помещениях. В ходе следственных действий изъяты:

  • печати и уставные документы коммерческих структур с признаками фиктивности;
  • черновая бухгалтерская документация;
  • компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Решается вопрос относительно сообщения о подозрении двум организаторам и шестерым соучастникам махинации.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.