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Под Лас-Вегасом заработал Hyperloop Илона Маска

Под Лас-Вегасом заработал Hyperloop Илона Маска

Примерно через два года после утверждения проекта и через год после завершения строительства туннеля транспортная петля The Boring Company под Конференц-центром Лас-Вегаса начала перевозку пассажиров.

Об этом сообщает New Atlas.

На данный момент система доставляет посетителей конвенций между станциями метро под зданием. Ожидается, что открывшийся участок станет частью будущей транспортной сети, которая охватит весь город.

В нынешнем состоянии петля под Конференц-центром Лас-Вегаса состоит из пары туннелей с односторонним движением, которые соединяют три пассажирских станции, построенные на глубине около 12 м под землей. Весь путь длиной 2,7 км можно преодолеть менее чем за две минуты, при этом пассажиры передвигаются на Tesla с водителями на максимальной скорости около 64 км/ч.

Очевидно, что это далеко от планов Илона Маска, который хотел, чтобы пассажиры могли передвигаться в подземных туннелях автономно и на высоких скоростях. На сайте The Boring Company по-прежнему утверждается, что автомобили в туннелях Loop могут передвигаться со скоростью 240 км/ч.

Несмотря на то, что первая коммерческая реализация проекта получилась не слишком впечатляющей, компания заявляет, что Loop может перевозить 4400 пассажиров в час. Пока в планах у компании расширить свою систему, сделав новую остановку в соседнем казино, и в конечном итоге, рядом с другими достопримечательностями города.

Концепция называется Vegas Loop и может включать до 43 станций, перевозя 51 тыс. пассажиров в час.

По материалам Фокус
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