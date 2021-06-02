Создание Бюро экономической безопасности оспаривают в ОАСК

Окружной административный суд города Киева просят признать противоправным и недействительным постановление Кабинета Министров о создании Бюро экономической безопасности.
Об этом информирует пресс-служба суда.
«Окружным административным судом города Киева зарегистрирован иск к Кабинету Министров Украины относительно создания Бюро экономической безопасности Украины. Истцом указан Денис Осмоловский», – говорится в сообщении.
Как отмечается, истец просит признать противоправным и недействительным постановление Кабинета Министров от 12 мая 2021 года №510 «О создании Бюро экономической безопасности Украины» с изменениями от 31 мая 2021 года.
На данный момент суд решает вопрос открытия производства по административному делу.
Напомним, 12 мая 2021 года Кабинет Министров принял постановление о создании Бюро экономической безопасности Украины, на которое возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, которые посягают на функционирование экономики государства.
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