Facebook разрешит большинству сотрудников работать из дому

Гендиректор Facebook Марк Цукерберг объявил, что компания разрешит всем штатным сотрудникам работать дома, если их работу можно выполнять удаленно.

Об этом он сообщил в заявлении для сотрудников, передает CNBC.

Отмечается, что Цукерберг сделал новое объявление для сотрудников, в котором изложил планы компании по гибридному офису и дистанционной настройке.

«Мы узнали за прошлый год, что хорошую работу можно сделать где угодно, и я еще более оптимистичен относительно возможности масштабной удаленной работы, особенно по мере того, как технологии видеосвязи и виртуальной реальности продолжают улучшаться», — написал он.

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Обычно нельзя выполнить удаленно работу сотрудников, которые работают на аппаратном обеспечении и установках в центрах обработки данных Facebook.

При этом, сотрудников, которые хотят работать в офисе, попросят приходить как минимум на половину рабочих дней. Также компания планирует организовывать регулярные личные встречи для офисных и удаленных сотрудников, чтобы «поддерживать отношения».

Также сотрудники смогут запрашивать удаленную работу в других странах. В частности, Facebook разрешит сотрудникам из США запрашивать удаленную работу в Канаде, а сотрудникам в Европе — работать с Великобритании.

Представитель Facebook добавил, что компания планирует восстановить большинство своих офисов в США на 50% к началу сентября, и, вероятно, откроется в октябре.