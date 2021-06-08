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Facebook разрешит большинству сотрудников работать из дому

Facebook разрешит большинству сотрудников работать из дому

Гендиректор Facebook Марк Цукерберг объявил, что компания разрешит всем штатным сотрудникам работать дома, если их работу можно выполнять удаленно.

Об этом он сообщил в заявлении для сотрудников, передает CNBC.

Отмечается, что Цукерберг сделал новое объявление для сотрудников, в котором изложил планы компании по гибридному офису и дистанционной настройке.

«Мы узнали за прошлый год, что хорошую работу можно сделать где угодно, и я еще более оптимистичен относительно возможности масштабной удаленной работы, особенно по мере того, как технологии видеосвязи и виртуальной реальности продолжают улучшаться», — написал он.

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Обычно нельзя выполнить удаленно работу сотрудников, которые работают на аппаратном обеспечении и установках в центрах обработки данных Facebook.

При этом, сотрудников, которые хотят работать в офисе, попросят приходить как минимум на половину рабочих дней. Также компания планирует организовывать регулярные личные встречи для офисных и удаленных сотрудников, чтобы «поддерживать отношения».

Также сотрудники смогут запрашивать удаленную работу в других странах. В частности, Facebook разрешит сотрудникам из США запрашивать удаленную работу в Канаде, а сотрудникам в Европе — работать с Великобритании.

Представитель Facebook добавил, что компания планирует восстановить большинство своих офисов в США на 50% к началу сентября, и, вероятно, откроется в октябре.

По материалам Економічна Правда
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