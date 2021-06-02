В Синьцзяне запретили майнинг криптовалюты

Власти Синцзяно-Уйгурского автономного округа отдали распоряжение о немедленном прекращении деятельности майнеров. Требование связано с майским заявлением властей о необходимости борьбы с майнингом и криптотрейдингом.
Об этом сообщает The Block.
Читайте также: Первые в мире. Парламент Сальвадора узаконил Bitcoin в качестве платежного средства
На ее территории находятся предприятия по добыче и использованию угля, включая угольные электростанции и промышленные фабрики. Это привлекает майнеров за счет дешевой и доступной электроэнергии.
В конце мая вице-премьер Государственного Совета КНР Лю Хэ призвал ужесточить регулирование добычи криптовалют и торговли ими.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украине требуется более 4 миллиардов евро для модернизации ТЭС — МинэнергоВчера, 07:15 - 597 9
У государства нет денег на новую окружную Киева: как будут строить дорогуВчера, 11:13 - 1986 7
Криптоинвесторы создали «илонометр» — сайт для оценки ущерба от твитов Илона МаскаПозавчера, 22:09 - 879 6
Защита персональных данных: какие изменения ждут украинцевВчера, 17:00 - 664 4
СБУ разоблачила «добытчиков» криптовалюты, которые подсоединились к электроподстанцииВчера, 14:15 - 488 2
Ситуация на валютном рынке изменилась, изменится и курс доллара - прогноз ICUВчера, 13:06 - 5917
НБУ назвал количество банковских вкладов украинцев на сумму свыше 500 тысяч гривенВчера, 08:01 - 5168 1
Украина вошла в топ-10 стран, больше всех заработавших на BitcoinВчера, 11:00 - 3983
У государства нет денег на новую окружную Киева: как будут строить дорогуВчера, 11:13 - 1986 7
«Ресурсный» законопроект Кабмина: какие налоги хотят повысить в УкраинеВчера, 09:00 - 1026
Apple представила iOS 15 с новыми функциямиПозавчера, 16:10 - 197
В Хорватии представили электромобиль мощностью 2000 лошадиных сил (фото, видео)02.06.2021, 17:10 - 1036
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)31.05.2021, 12:10 - 914
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)27.05.2021, 12:31 - 1063
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 2312 11