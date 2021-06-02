В Раде предлагают начать процесс реструктуризации госдолга перед МВФ

37 нардепов из разных фракций и групп зарегистрировали в Раде проект постановления № 5607, который предусматривает подготовку плана неотложных мер по реструктуризации внешнего госдолга Украины перед МВФ.

Об этом сообщается на сайте Рады.

В пояснительной записке авторы пишут, что «на современном этапе в Украине сложилась кризисная ситуация в производственной и социальной сферах, финансово-бюджетной и банковской системах, в частности, снижение производства, рост безработицы, обострение социальной напряженности, значительный государственный долг и дефицит государственного бюджета, ликвидация банковских учреждений, инфляция и пандемия короновірусной инфекции COVID-19».

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«Результатом финансово-экономического кризиса стали проблемы платежного баланса, снижение ВВП, девальвация национальной валюты, значительное сокращение сырьевых доходов, стремительное падение индекса промышленного производства, рост инфляции, массовая безработица, отсутствие социальных гарантий, кризис банковской сферы, сокращение возможностей доходов регионов. Все это усилено политической нестабильностью в связи с временной потерей контроля над частью территории страны в сочетании с резким ростом расходов бюджета, детерминированностью необходимости увеличения финансирования обороны страны. Привлечение средств от МВФ неоднозначно влияет как на экономику, так и на политическое положение страны, что вызывает дискуссии среди ученых, экспертов и общественности о необходимости сотрудничества с МВФ, ее оценки и дальнейшего сотрудничества», — говорится в документе.

Нардепы со ссылкой на данные Минфина заявляют, что по состоянию на май 2021 года Украина получила от МВФ 35,2 млрд долл, вернула — чуть больше 18 млрд долл.

«При этом уже процентов наша страна заплатила около 3 млрд долл. Условиями кредитных программ с МВФ также предусмотрена уплата комиссии за неполученные транши, которую Украина как заемщик уплачивает вместе с процентами за полученные кредиты. Следует отметить, что в 2021 году, кроме привлечения 276 млрд грн на покрытие дефицита бюджета, Министерству финансов необходимо выплатить минимум 600 млрд грн по внешним и внутренним долгам. По подсчетам Министерства финансов, пик выплат придется на сентябрь, когда за один месяц государство должно выплатить 102 млрд грн», — отмечают нардепы.

Они также пишут, что «большинство из предложенных Украине со стороны МВФ реформ были противоречивыми и малоэффективными для нашего государства, и поэтому дальнейшие условия сотрудничества с МВФ должны быть пересмотрены».

Проект постановления предусматривает создание на базе Кабмина совместной правительственно-парламентской рабочей группы «по вопросам подготовки плана неотложных мероприятий по реструктуризации внешнего государственного долга Украины перед МВФ» — с привлечением к ней нардепов — представителей всех депутатских фракций и групп.

Справка Finance.ua:

В 2014—2020 годах Украина перечислила в пользу Международного валютного фонда 46,3 млн специальных прав заимствования (65,74 млн долларов) комиссии за невыбранные транши, предусмотренные программами сотрудничества (Commitment fee).

В МВФ говорят, что остаются в состоянии переговоров с Украиной и ждут большего прогресса для выделения второго транша по программе Stand-by.

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