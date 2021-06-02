В Киеве построят три подземных паркинга – Кличко

В центре столицы построят три подземных паркинга.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в интервью порталу «Радио Свобода».

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Паркинги будут размещаться возле парка Шевченко, на Михайловской площади возле Министерства иностранных дел (МИД) и на Подоле.

«Сейчас город, особенно центр плотно застроен. И мы рассматриваем много проектов подземных паркингов, ищем инвесторов, потому что это недешевые проекты, но качественные и дают хорошую прибыль на долгосрочные инвестиции. И сейчас уже «Киевское инвестиционное агентство» предложило возле парка Шевченко и на Михайловской площади возле МИД подземный паркинг, на Подоле, в урочище Кожемяки будет подземный паркинг», – сказал градоначальник.

Сроки реализации этого проекта Виталий Кличко не назвал.

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