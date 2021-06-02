Налоговая служба США намерена отслеживать операции в криптовалюте

Конгресс США должен предоставить налоговой службе страны полномочия для сбора данных об операциях с криптовалютами на сумму от 10 тысяч долларов. Объем рынка виртуальных валют превысил 2 трлн долларов.
Об этом в ходе слушаний в финансовом комитете Сената Конгресса заявил глава Службы внутренних доходов США Чарльз Реттинг.
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«Нам нужны полномочия от Конгресса для сбора данных о переводах криптовалют на сумму более 10 тысяч долларов», — сказал Реттинг.
По его словам, сбор этой информации «критически важен», поскольку сейчас США часто стали сталкиваться с вызовами из-за того, что большинство переводов в криптовалютах находится вне поля зрения налоговой службы. Реттинг отметил, что капитализация рынка виртуальных валют сегодня превышает 2 трлн долларов.
Напомним, 7 июня Минюст США сообщил об аресте 63,7 Bitcoin (около 2,3 млн долларов), которые компания Colonial Pipeline заплатила хакерам в качестве выкупа.
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