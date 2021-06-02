Какую работу чаще всего ищут в столице

О том, какой сегодня среднестатистический соискатель в Киеве, какие самые популярные сферы деятельности среди столичных кандидатов, решили узнать аналитики robota.ua.
Как оказалось, в тройке самых популярных сфер деятельности среди кандидатов были такие:
Какие зарплаты предлагают? Аналитики определили, какую среднюю заплату в топовых сферах деятельности и на самых популярных должностях были готовы платить работодатели:
Опыт работы. При этом наибольшее количество столичных кандидатов в мае имеют более 10 лет опыта (19 795 человек). Еще часть не имели опыта вовсе (12 619 чел.) или работали от 2 до 5 лет (12 194 чел.).
Также подавляющее большинство соискателей хотели работать полный рабочий день (53 742 чел.). Только 2 930 человек отметили в резюме, что ищут удаленную работу.
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