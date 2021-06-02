Какую работу чаще всего ищут в столице

О том, какой сегодня среднестатистический соискатель в Киеве, какие самые популярные сферы деятельности среди столичных кандидатов, решили узнать аналитики robota.ua.

Как оказалось, в тройке самых популярных сфер деятельности среди кандидатов были такие:

“Административный персонал/водители/курьеры” (11 271 резюме). Больше всего соискателей (3 986) хотели работать водителями; администраторами офиса/офис-менеджерами – 2 850; ассистентами руководителя – 980;

“Студенты/начало карьеры/без опыта” (7 437 резюме). Больше всего студентов, молодых специалистов и специалистов без опыта готовы были работать в IT/интернет – 137; торговли – 60; продажи (клиент-менеджмент) – 55.

“Логистика/таможня/склад” (7 398 резюме). В этой сфере претендентов больше всего интересовали следующие профессии: водитель – 3 986 резюме; работник складского хозяйства – 1 238; руководитель – 559.

Какие зарплаты предлагают? Аналитики определили, какую среднюю заплату в топовых сферах деятельности и на самых популярных должностях были готовы платить работодатели:

водителям-курьерам предлагали среднюю заработную плату в размере 17 866 грн;

администраторам офиса/офис-менеджерам – 10 000 грн;

ассистентам руководителя – 13 875 грн;

молодым IT/интернет-специалистам предлагали средний заработок в размере 15 375 грн;

работникам сферы торговли – 10 537 грн;

занятым в продажах (клиент-менеджменте) – 13 250 грн;

в логистике водителям готовы платить 17 852 грн;

работникам, занятым в складском хозяйстве – 11 375 грн;

менеджерам по логистике (логистам) – 14 875 грн.

Опыт работы. При этом наибольшее количество столичных кандидатов в мае имеют более 10 лет опыта (19 795 человек). Еще часть не имели опыта вовсе (12 619 чел.) или работали от 2 до 5 лет (12 194 чел.).

Также подавляющее большинство соискателей хотели работать полный рабочий день (53 742 чел.). Только 2 930 человек отметили в резюме, что ищут удаленную работу.

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