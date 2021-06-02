Чехия откроет границы для граждан стран ЕС с 21 июня

Власти Чехии заявили, что страна откроет свои границы для граждан стран Европейского Союза и Сербии с 21 июня.

Об этом сообщает The Sun.

Путешественники при въезде в Чехию должны предъявить доказательства вакцинации, перенесенной коронавирусной инфекции или предоставить отрицательный тест на COVID-19.

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Аналогичный режим действует для граждан Австрии, Германии, Венгрии, Польши, Словакии и Словении.

Также правительство Чехии повысило до 1000 человек лимит на посещение культурных мероприятий. В случае проведения на открытом воздухе – до 2000 человек.

В школах в большинстве регионов детям и учителям будет разрешено прекратить носить защитные маски для лица в классе.

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