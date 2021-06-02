В Украине зарплатный долг перед шахтерами снова достиг ₴1,25 миллиарда

В Украине сейчас долг по заработной плате перед шахтерами снова достиг 1,25 млрд грн.
Об этом в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
«Долг перед шахтерами снова превысил отметку в миллиард — достиг 1,25 млрд грн. Долг за выполненную работу перед представителями одной из самых опасных профессий, перед их женами и детьми, перед жителями моногородов, жизнь которых, инфраструктура, предпринимательство на сто процентов зависят от работы шахт и своевременных выплат шахтерам», — написал профлидер.
Он выразил возмущение по поводу того, что, к сожалению, горняки от востока до запада страны каждый раз должны «сначала просить, потом выбивать заработанное касками в правительственном квартале».
Независимый профсоюз горняков Украины напоминает Минэнерго о договоренности с шахтерами — о правительственных предложениях по изменениям в бюджет на 2021 год.
«Сегодня это единственная возможность заложить необходимую сумму при корректировке бюджета, чтобы по крайней мере до конца года люди имели своевременные расчеты», — пояснил Волынец.
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