В Украине зарплатный долг перед шахтерами снова достиг ₴1,25 миллиарда

В Украине сейчас долг по заработной плате перед шахтерами снова достиг 1,25 млрд грн.

Об этом в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Долг перед шахтерами снова превысил отметку в миллиард — достиг 1,25 млрд грн. Долг за выполненную работу перед представителями одной из самых опасных профессий, перед их женами и детьми, перед жителями моногородов, жизнь которых, инфраструктура, предпринимательство на сто процентов зависят от работы шахт и своевременных выплат шахтерам», — написал профлидер.

Он выразил возмущение по поводу того, что, к сожалению, горняки от востока до запада страны каждый раз должны «сначала просить, потом выбивать заработанное касками в правительственном квартале».

Независимый профсоюз горняков Украины напоминает Минэнерго о договоренности с шахтерами — о правительственных предложениях по изменениям в бюджет на 2021 год.

«Сегодня это единственная возможность заложить необходимую сумму при корректировке бюджета, чтобы по крайней мере до конца года люди имели своевременные расчеты», — пояснил Волынец.

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