0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 33 0

В Украине зарплатный долг перед шахтерами снова достиг ₴1,25 миллиарда

В Украине зарплатный долг перед шахтерами снова достиг &#8372;1,25 миллиарда

В Украине сейчас долг по заработной плате перед шахтерами снова достиг 1,25 млрд грн.

Об этом в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Долг перед шахтерами снова превысил отметку в миллиард — достиг 1,25 млрд грн. Долг за выполненную работу перед представителями одной из самых опасных профессий, перед их женами и детьми, перед жителями моногородов, жизнь которых, инфраструктура, предпринимательство на сто процентов зависят от работы шахт и своевременных выплат шахтерам», — написал профлидер.

Он выразил возмущение по поводу того, что, к сожалению, горняки от востока до запада страны каждый раз должны «сначала просить, потом выбивать заработанное касками в правительственном квартале».

Независимый профсоюз горняков Украины напоминает Минэнерго о договоренности с шахтерами — о правительственных предложениях по изменениям в бюджет на 2021 год.

«Сегодня это единственная возможность заложить необходимую сумму при корректировке бюджета, чтобы по крайней мере до конца года люди имели своевременные расчеты», — пояснил Волынец.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн 💸

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.