Аудит расходов из «ковидного» фонда выявил нарушения на 26,5 млн грн в МВД

Государственная аудиторская служба проверила расходы из Фонда борьбы с COVID-19. Во время аудита выявили нарушения на 26,5 миллиона гривен в Министерстве внутренних дел.
Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на отчет Госаудитслужбы.
Согласно отчету, министерству выделили 4,7 миллиарда гривен из фонда для доплат территориальным органам МВД, Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбе и ГСЧС. Из выделенных денег не потратили лишь 6 миллионов гривен.
Лидером по количеству сотрудников, получивших доплаты, и сумме доплат на одного сотрудника стала Нацполиция. Там доплаты получили 93 422 сотрудника, в среднем один человек получил 32 333 грн.
В среднем по 31 922 гривны получили 1 598 врачей Аппарата МВД, а по 29 244 гривны — 1 477 работников среднего медицинского персонала.
Читайте также: Вакцины и выплаты по безработице: куда ушли деньги из ковидного фонда
Во время аудита служба обнаружила, что территориальные органы МВД на доплаты медицинским и другим работникам использовали 7,7 миллиона гривен из фонда. Хотя в учреждениях здравоохранения ведомства не было больных с пневмониями и людей с подозрением или подтвержденным COVID-19.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Кабмине рассказали, что даст COVID-сертификат украинцам внутри страныВчера, 14:47 - 1040 13
«Китай должен выплатить миру $10 триллионов за коронавирус» — ТрампВчера, 18:30 - 668 10
Зеленский: Каждый наш ребенок будет получать процент от добычи недрВчера, 12:00 - 2350 10
Зеленский обещает избавить Украину от олигарховВчера, 17:02 - 943 7
Кто получит 150 тыс. грн: нардепы предлагают увеличить размер «детских выплат»Вчера, 11:05 - 3117 6
Стоимость квартир на вторичке Киева (инфографика)Вчера, 14:00 - 3210
Зеленский: Каждый наш ребенок будет получать процент от добычи недрВчера, 12:00 - 2350 10
Газпром отказывается увеличивать транспортировку газа в ЕС через УкраинуВчера, 20:21 - 1653
ТОП - 5 самых востребованных специалистов в Киеве (инфографика)Вчера, 13:01 - 1349 1
Франция открывается для украинских туристов с 9 июняВчера, 17:23 - 1179
В Хорватии представили электромобиль мощностью 2000 лошадиных сил (фото, видео)02.06.2021, 17:10 - 875
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)31.05.2021, 12:10 - 816
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)27.05.2021, 12:31 - 981
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 2200 10
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 2251 8