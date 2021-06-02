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Аудит расходов из «ковидного» фонда выявил нарушения на 26,5 млн грн в МВД

Аудит расходов из «ковидного» фонда выявил нарушения на 26,5 млн грн в МВД

Государственная аудиторская служба проверила расходы из Фонда борьбы с COVID-19. Во время аудита выявили нарушения на 26,5 миллиона гривен в Министерстве внутренних дел.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на отчет Госаудитслужбы.

Согласно отчету, министерству выделили 4,7 миллиарда гривен из фонда для доплат территориальным органам МВД, Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбе и ГСЧС. Из выделенных денег не потратили лишь 6 миллионов гривен.

Лидером по количеству сотрудников, получивших доплаты, и сумме доплат на одного сотрудника стала Нацполиция. Там доплаты получили 93 422 сотрудника, в среднем один человек получил 32 333 грн.

В среднем по 31 922 гривны получили 1 598 врачей Аппарата МВД, а по 29 244 гривны — 1 477 работников среднего медицинского персонала.

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Во время аудита служба обнаружила, что территориальные органы МВД на доплаты медицинским и другим работникам использовали 7,7 миллиона гривен из фонда. Хотя в учреждениях здравоохранения ведомства не было больных с пневмониями и людей с подозрением или подтвержденным COVID-19.

По материалам Finance.UA
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