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TCL скоро начнет поставки нового поколения дисплеев с поддержкой подэкранных камер

TCL скоро начнет поставки нового поколения дисплеев с поддержкой подэкранных камер

Осенью прошлого года компания Xiaomi показала прототип смартфона Xiaomi Mi 10 Ultra с дисплеем с подэкранной камерой третьего поколения, который разработала компания China Star Optoelectronics, являющаяся подразделением TCL. Производитель дисплеев в ближайшее время начнёт поставки нового поколения подобных экранов.

Информацией поделился китайский инсайдер Digital Chat Station, который сообщил, что China Star Optoelectronics практически готова к массовым поставкам нового поколения дисплеев с подэкранной камерой.

В основе этих экранов используется усовершенствованная технология, которая применялась в прототипе смартфона Xiaomi. В частности, речь идёт о 6,67-дюймовом AMOLED-экране с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и загнутыми краями.

Новые дисплеи компания продемонстрировала в ходе недавней Международной конференции по технологиям дисплеев (ICDT 2021). О том, кто из производителей смартфонов станет первой компанией, которая решит использовать наработки China Star Optoelectronics, пока ничего неизвестно.

В обновлённом экране используется специальное прозрачное анодированное покрытие, позволяющее камере получать изображение без потери качества.

Кроме того, производителю удалось сохранить у дисплея в области камеры точно такую же плотность пикселей, как и у всего экрана в целом, тем самым существенно повысив его качество в сравнении с экранами прошлого поколения.

Также отмечается, что в новом дисплее используется уникальная объединительная плата. Она позволяет существенно повысить качество фронтальной камеры до уровня передовых решений на рынке.

По материалам 3dnews.ru
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