В Минфине объяснили, как изменится экологический налог

В Министерстве финансов объясняют, что законопроект № 5600 предусматривает повышение некоторых ставок экологического налога. Так, ставки за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты увеличиваются в 1,6 раза, за выбросы двуокиси углерода (СО2) — по 10 грн/т до 30 грн/т, а ставки на отходы для предприятий горной промышленности — с 0,49 грн до 1,5 грн/т.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

«Эконалог — обязательный платеж, уплачиваемый с фактических объемов различных выбросов, сбросов, размещения отходов в окружающей среде. Ставка экологического налога на выбросы СО2 в Украине одна из самых низких в мире. Для примера, в Польше, которая устанавливает минимальную ставку в Европе, она равна 1 евро за тонну, а в нашем государстве — это лишь 10 грн за тонну», — объясняют в Минфине.

Законопроект № 5600 предусматривает повышение некоторых ставок.

Например, ставки экологического налога за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты увеличиваются в 1,6 раза. В дальнейшем эти ставки постепенно, к 2029 году, вырастут в 8 раз. Дополнительный ресурс поступлений в государственный и местный бюджеты — 100 млн грн в расчете на год.

Ставки экологического налога за выбросы двуокиси углерода (СО2) по 10 грн/т увеличиваются до 30 грн/т. Дополнительный ресурс поступлений — 2,1 млрд грн.

Ставки экологического налога за отходы для предприятий горной промышленности повышаются с 0,49 грн до 1,5 грн/т. Дополнительный ресурс поступлений — 300 млн грн.

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Суммы экологического налога, за исключением налога с радиоактивных отходов, делятся так: доля поступлений в госбюджет составляет 45%, местных бюджетов — 55%.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров 12 мая 2021 года одобрил законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, направленные на сбалансирование бюджетных поступлений.

Проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс (№ 5600) зарегистрирован в парламенте 2 июня.

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