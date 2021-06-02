Amazon создаст 3000 новых постоянных рабочих мест в Италии в 2021 году

Гигант электронной коммерции Amazon заявил, что в этом году наймет 3000 новых сотрудников по постоянным контрактам в Италии.

Как сообщает Reuters, расширение штата состоится в рамках «Плана Италии», направленного на увеличение инвестиций в страну.

В заявлении компании говорится, что по состоянию на конец 2020 года в Amazon было 9500 сотрудников в более чем 50 городах Италии.

«Рост цифрового сектора – это возможность перезапустить страну, и мы хотим внести свой вклад», – сказала Мариангела Марсель, региональный менеджер Amazon в Италии и Испании.

Компания планирует инвестировать более 350 млн евро ($425,74 млн) в три новых объекта, которые откроются осенью в северных регионах Ломбардии, Пьемонта и Эмилии-Романье.