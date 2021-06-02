В Украине выдали более 150 лицензий для игорного бизнеса

С февраля комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдала 151 лицензию из 257 поданных организаторами заявок. 106 заявок отклонили. В Украине ожидается открытие 37 разных игорных заведений в 17 городах.

Об этом сообщает Опендатабот.

Сейчас подано 257 заявок на лицензии для разных видов игорного бизнеса (казино, онлайн-казино, игровые залы, букмекерские конторы, интернет-покер, услуги в сфере азартных игр), а также на игровые столы и автоматы. Из них 151 одобрена, а 106 отклонены.

Казино открываются при пятизвездочных отелях в городах с высоким туристическим потенциалом. Лидером по количеству заведений является Киев, где планируется открыть 12 игровых точек. В список городов с наибольшим количеством игорных заведений также входят Харьков (5), Львов (3) и Одесса (3).

Рекордное количество лицензий на игорное оборудование – у казино в одесском отеле «Gagarinn», которое планирует поставить более 300 автоматов и игорных столов. В других городах цифры значительно отличаются — обычно крупные казино имеют лицензии не более чем на 50-70 единиц оборудования.

Стоимость лицензий. Чтобы открыть казино в Киеве, необходимо приобрести лицензию стоимостью 360 млн грн (около 13 млн долл.), которая выдается на 5 лет. В других городах такая же лицензия обойдется в 180 млн грн (6,5 млн долл.). Кроме того, казино ежегодно придется платить за каждый игорный стол от 540 000 до 1 050 000 грн, а также 36 000 грн за каждый игровой автомат.

Лицензия на зал игровых автоматов — сейчас она наиболее популярна — стоит 45 млн грн (1,6 млн долл.). Как и в казино, там тоже нужно ежегодно платить за каждую слот-машину.

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Казино и залы игровых автоматов нередко покупают лицензии на букмекерскую деятельность. Разрешение на открытие букмекерской конторы стоит 180 млн грн (6,5 млн долл.). А открытие каждого букмекерского пункта — 180 000 грн ежегодно.

Лицензия для онлайн-казино обойдется в 39 млн грн (1,4 млн долл.).

На сегодня в Украине уже выданы лицензии на:

9 казино;

11 онлайн-казино и 1 онлайн-покер;

37 игорных залов;

37 букмекерские конторы;

33 стола с рулеткой;

60 карточных игорных столов;

1097 игровых автоматов.

Примечательно, что лицензии на открытие игорного заведения фактически выдаются дважды — их покупают и гостиницы, и компании, организующие игры в этих отелях. Поэтому один и тот же адрес обычно фигурирует в нескольких лицензиях с разными владельцами.

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